В Сибири выявили картельные сговоры на 1,5 млрд рублей с октября 2020 года

ИРКУТСК, 19 августа. /ТАСС/. Картельные сговоры на сумму около 1,5 млрд рублей удалось выявить на территории Сибирского федерального округа (СФО) с октября прошлого года. Об этом в четверг сообщил заместитель полномочного представителя президента в СФО Александр Бутин на совещании, которое провел в Иркутске секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

"Исполнение контрольно-надзорными органами округа решений выездного совещания в городе Новосибирске 5 октября 2020 года позволило выявить ряд картельных сговоров на сумму около 1,5 млрд рублей. Еще 579 млн рублей сохранено в связи с расторжением контрактов", - сказал он.

В частности, в текущем году Новосибирское управление Федеральной антимонопольной службы России выявило картельный сговор между компаниями сферы прачечных услуг, которые работали в нескольких регионах России. Сумма контрактов, заключенных участниками картеля, составила 82,8 млн рублей. Также в регионе был выявлен сговор между компаниями в сфере цифровых технологий, общий доход участников соглашения составил 91,9 млн рублей.

В начале октября 2020 года Патрушев, выступая на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в Новосибирске, отметил, что в 2020 году в регионах СФО выявлены правонарушения при реализации шести нацпроектов. Среди них злоупотребление должностными полномочиями, хищения при закупках, приемка некачественно выполненных работ.

Также он отметил, что при проведении торгов выявляются факты аффилированности должностных лиц органов власти, сотрудников госкомпаний с участвующими в конкурсных процедурах коммерческими организациями. Как отмечал экс-начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев, антимонопольная служба возбудила шестьдесят дел по фактам нарушения законодательства при исполнении нацпроектов.