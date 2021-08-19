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Власти Ставрополья намерены создать индустриальный парк на базе завода "Ставропольавто"

Объект может быть построен по аналогии с частным индустриальным парком "Мастер"

ТАСС, 19 августа. Власти Ставрополья намерены добиваться создания нового регионального индустриального парка на базе завода "Ставропольавто", сообщил ТАСС в четверг губернатор Владимир Владимиров.

"Точно будем добиваться создания регионального парка [на территории завода]. Сейчас банк ПСБ (Промсвязьбанк - прим. ТАСС) стал санатором, мы ведем переговоры, чтобы была передача в нашу собственность, хотя бы в аренду, чтобы мы там развивали парк. Встречался уже с депутатами, будем стараться, чтобы площади перешли в создание регионального парка", - сказал он.

Владимиров отметил, что парк может быть создан по аналогии с первым в крае частным индустриальным парком "Мастер" в Ставрополе. Парк был открыт в 2016 году на базе бывшего завода "Автоприцеп-Камаз". "Завод "Камаз" пустовал, а сейчас там просто нет места, чтобы предоставлять новым инвесторам, потому что все площади заняты резидентами регпарка", - пояснил губернатор.

Завод "Ставропольавто" в городе Михайловске начал тестовый выпуск автомобилей в 2017 году, в 2018 году состоялся коммерческий запуск предприятия. Завод полностью выполнил обязательства по выпуску порядка 2,5 тыс. автомобилей Great Wall Hover, после чего остановил свою работу.

Теги
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