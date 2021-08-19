Минэнерго ожидает, что спрос на СПГ в мире будет расти минимум до 2040-2045 года

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Министерство энергетики России ожидает, что через 10-15 лет объем рынка СПГ удвоится, а спрос на него будет расти минимум до 2040-2045 года. Об этом сказал замминистра энергетики Павел Сорокин в эфире телеканала "Россия-24".

"Если возьмем 2020 год, несмотря на пандемию, объем рынка СПГ не упал. Если взять отдаленную перспективу на 10-15 лет, то объем рынка может достичь 750-800 млн тонн в год. Ожидаем, что до 2040-2045 годов объемы и спрос на СПГ будут продолжать расти. Сейчас находимся на уровне 360-370 млн тонн в год", - сказал он.

Реализация потенциала по развитию СПГ до 2035 года сможет привести к дополнительному росту ВВП около 1,5% в год после выхода отрасли на потенциальную мощность в 140 млн тонн ежегодно, говорил ранее вице-премьер РФ Александр Новак.

В настоящий момент мощность действующих проектов в России составляет около 28 млн тонн.