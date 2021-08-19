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Ростех разработает цифровые продукты для туротрасли Венесуэлы

Компании уже подписали соответствующее соглашение о сотрудничестве

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. "РТ-Проектные технологии" (входит в Ростех) совместно с венесуэльской авиакомпанией Conviasa создаст Национальную цифровую платформу туризма в Венесуэле. Об этом говорится в сообщении Ростеха. Компании уже подписали соответствующее соглашение о сотрудничестве.

"Стороны договорились о разработке и внедрении в Венесуэле информационно-цифровых систем, которые позволят эффективно выстраивать технологические процессы при дистрибуции пассажирских авиаперевозок, сделают доступным автоматическое бронирование в режиме реального времени. Помимо этого, в масштабах страны будет запущена цифровая туристическая платформа для автоматизации всей деятельности туроператоров", - отмечается в сообщении Ростеха.

В частности, будет создана Национальная цифровая платформа туризма, которая "позволит собрать все существующие на территории страны туристические услуги на единой площадке и тем самым придаст этой сфере новый стимул для развития", отмечается в сообщении.

"Заключенное соглашение будет способствовать продвижению передовой наукоемкой продукции российского производства на динамично развивающийся латиноамериканский рынок. В тесной кооперации с венесуэльскими коллегами мы внедрим современные решения, эффект от которых ощутит не только бизнес, но и пользователи услуг", - отметил генеральный директор АО "РТ-Проектные технологии" Сергей Ярош, слова которого приводятся в релизе госкорпорации.

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