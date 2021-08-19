Нижегородская область получит инфраструктурный кредит на строительство метро

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 августа. /ТАСС/. Федеральная комиссия одобрила заявку Нижегородской области на инфраструктурный кредит для строительства метро и развития южных территорий. Совокупная стоимость комплексного проекта составляет около 410 млрд рублей, 75% из которых - внебюджетные инвестиции. Об этом в четверг сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В конце марта в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства губернатор Глеб Никитин сообщил, что первая очередь программы развития Нижегородской агломерации включает в себя четыре проекта, среди которых развитие метро, южных территорий города и исторического центра.

"В рамках федерального лимита региону будет предоставлено на первом этапе 8,373 млрд рублей на обеспечение инженерными коммуникациями южных территорий Нижегородской агломерации для дальнейшего жилищного строительства, а также на строительство станции метро "Сенная", - говорится в сообщении.

По словам губернатора области Глеба Никитина, комплексная заявка включает в себя редевелопмент исторического центра с формированием речного фасада города и реформу общественного транспорта. Он также подчеркнул, что проект развития Нижегородской агломерации соответствует апрельским поручениям Президента РФ Владимира Путина о реализации пилотных проектов территориального развития с использованием инфраструктурных бюджетных кредитов.

Нижегородский метрополитен состоит из двух линий - Автозаводской и Сормовско-Мещерской. На Автозаводской располагается 11 станций метро. Поезда этой ветки следуют до станции "Горьковская" - единственной станции, располагающейся в Нагорной части города. Сормовская линия состоит из пяти станций, все они находятся в Заречной части Нижнего Новгорода.