Федеральный закон о гостевых домах планируется рассмотреть на осенней сессии

БАРНАУЛ, 19 августа. /ТАСС/. Федеральный законопроект о гостевых домах, направленный на легализацию частных средств размещения на курортах, находящихся в так называемой серой зоне, планируется внести в правительство в августе - сентябре 2021 года для рассмотрения на осенней сессии Госдумы. Об этом сообщила в четверг глава Ростуризма Зарина Догузова на круглом столе по развитию туриндустрии в Алтайском крае.

Ростуризм по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина подготовил поправки в закон о туристской деятельности в части легализации гостевых домов. Догузова в начале апреля говорила, что планируется создать федеральный реестр таких средств размещения.

"Вопрос легализации гостевых домов - эта тема особенно актуальна для Алтайского края, республики Алтай, для юга России и в целом для страны. Бизнес хочет работать легально, сегодня по сути у гостевых домов такой возможности нет, и мы по поручению Михаила Владимировича [Мишустина] с Минэком сейчас прорабатываем этот законопроект, он у нас на финальной стадии согласования. Я рассчитываю до конца августа, край - в сентябре внести законопроект в правительство с тем, чтобы он в эту осеннюю сессию был рассмотрен", - сказала Догузова.

Ранее она сообщала, что Ростуризм предлагает внести обязательную классификацию таких гостевых домов по аналогии с гостиницами. Сообщалось, что законопроект должен вступить в силу 1 января 2022 года. По словам Догузовой, планируется длительный переходный период для того, чтобы средства размещения смогли продолжить работу и спокойно пройти классификацию.

Ранее она отмечала, что нахождение гостевых домов за пределами правового поля сейчас ведет к выпадающим доходам в основных курортных регионах страны и недобросовестной конкуренции со стороны средств размещения, при которой такие объекты пытаются нелегально работать, предоставляя людям услуги, безопасность которых ничем не регламентирована.

Кроме этого планируется, что предлагаемые Ростуризмом меры также будут иметь положительный эффект для самого бизнеса, поскольку владельцы гостевых домов смогут претендовать на господдержку и участвовать в программах Ростуризма.