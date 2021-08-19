Глава Дагестана заявил, что на модернизацию систем электроснабжения нужно 6,9 млрд рублей

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Модернизация системы электроснабжения в Дагестане, где электросети и подстанции износились более чем на 70%, потребует более 6,9 млрд рублей. Об этом сообщил в четверг врио главы региона Сергей Меликов во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась в режиме видеоконференции.

"Электрические сети и подстанции республики, построенные в основном в 1960-1970-х годах, изношены более чем на 70%. Срок работы большинства существующих воздушных линий значительно превышает допустимый нормативно-эксплуатационный срок… Считаю необходимым рассмотреть наше предложение о возможности финансирования данной программы в требуемом объеме: это 6,9 млрд рублей, это в целом реконструкция и модернизация", - сказал Меликов.

По его словам, изношенность электросетей в разные периоды 2021 года стала причиной массовых сбоев подачи электроэнергии, в результате чего без электроснабжения оставались более 1,3 млн человек. "По результатам проведенного анализа причин аварий установили, что более 85% аварий пришлось на электросетевое хозяйство ПАО "Россети Северный Кавказ". Основными причинами аварий являются недостаточная подготовка электросетевого хозяйства к осенне-зимнему периоду, невыполнение в полном объеме программы ремонтов и инвестиционных программ", - добавил Меликов.

Он проинформировал, что в республике ведется подготовка к осенне-зимнему периоду. "По подготовке к осенне-зимнему периоду 2021 года нас поддержало министерство энергетики: мы реализуем программу по освоению 1,8 млрд рублей", - уточнил Меликов.

При этом, по его словам, проводимой работы по подготовке к зиме недостаточно. "В ряде городов отсутствуют резервы трансформаторной мощности на основных питающих станциях. И в целом для нормализации ситуации в электросетевом комплексе необходимо выполнить работы по модернизации, техническому перевооружению, реконструкции и новому строительству объектов электросетевого комплекса республики", - отметил Меликов.