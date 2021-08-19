Губернатор Ставрополья заявил, что регион готов взять на управление центр "Минводыэкспо"

ТАСС, 19 августа. Ставропольский край готов взять под управление крупнейший на Северном Кавказе многофункциональный выставочный центр (МВЦ) "Минводыэкспо". Об этом сообщил ТАСС в четверг губернатор Владимир Владимиров.

"У него должен появиться хозяин, в моем понимании хозяином должен быть Ставропольский край. Сейчас арендные взаимоотношения с возможными инвесторами или арендаторами находятся на конкурсе. Мы подождем, есть договоренность с правительством Российской Федерации, что мы потом вернемся к возможности передать его Ставропольскому краю. Пока там не будет хозяина, который будет все развивать, ничего не будет получаться", - сказал он.

По словам Владимирова, до конца года в выставочном центре планируется провести форумы садоводов, рестораторов и овцеводов.

Экспоцентр был открыт на Ставрополье в декабре 2019 года, центр рассчитан на 5 тыс. посетителей единовременно. Почти 10 тыс. кв. м в МВЦ занимает многофункциональный выставочный зал, который может быть трансформирован на семь функциональных зон, что позволяет проводить в нем несколько мероприятий одновременно. МВЦ имеет также общественную зону площадью свыше 8 тыс. кв. м с мобильными гардеробами, стойками охраны, кафетерием, кафе и техническими помещениями, а также деловой блок с конференц-залами и переговорными, мини-отелем.