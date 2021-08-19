Догузова сообщила, что новый закон о туризме примут в 2022 году

БАРНАУЛ, 19 августа. /ТАСС/. Новый закон о туризме планируется принять в 2022 году. Об этом в четверг на круглом столе по развитию туриндустрии в Алтайском крае сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Мы сейчас работаем над концепцией нового закона о туризме, вы знаете, он не обновлялся с 1996 года. Мы рассчитываем до конца этого года представить проработанную, согласованную с отраслью, с экспертами концепцию этого закона, чтобы он в следующем году уже был принят. Но мы не ждем принятия закона и по наиболее актуальным направлениям работаем уже сейчас", - сказала Догузова.

Ранее она сообщала, что проект закона будет внесен в правительство в 2021 году. Она поясняла, что в течение нескольких лет Ростуризм планирует дополнить и актуализировать весь пакет стандартов и нормативно-правовых актов в туризме с учетом современных реалий рынка.