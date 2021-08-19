Эксперт: поставки газа в Европу по "Северному потоку - 2" могут начаться уже в октябре

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Поставки газа в Европу по "Северному потоку - 2" могут начаться уже в октябре, а объемы прокачки будут зависеть от условий запуска обеих ниток газопровода и ситуации на газовом рынке, считают опрошенные ТАСС эксперты. Ранее "Газпром" сообщил, что по газопроводу "Северный поток - 2" в текущем году может быть поставлено 5,6 млрд куб. м газа.

"Если предположить, что в декабре трубопровод выйдет на загрузку в 70% от проектной мощности, а его наполнение газом будет происходить постепенно, вероятно, "Газпром" исходит из того, что полноценные поставки могут начаться примерно в октябре", - отметил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

С ним солидарен и замглавы Фонда энергетической безопасности Алексей Гривач, который отметил, что, если поставки по "Северному потоку - 2" начнутся с начала нового газового года (1 октября), то объемы прокачки могут оказаться выше. "Нельзя исключать, что Европе потребуется запустить до конца года обе нитки ["Северного потока - 2"]", - добавил он.