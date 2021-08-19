"Ласточки" Москва - Петербург в отдельные дни сентября будут ходить сдвоенными составами

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) в сентябре 2021 года удвоят составность "Ласточек" Москва - Санкт-Петербург на фоне спроса на поездки. Поезда будут курсировать в 10-вагонном исполнении, сообщается в официальном Telegram-канале холдинга.

"Ласточки" Москва - Санкт-Петербург из 10 вагонов будут ходить по пятницам и воскресеньям.

Из Москвы сдвоенная "Ласточка" отправится в первый рейс 3 сентября и будет совершать поездки по 24 сентября, а из Санкт-Петербурга - с 5 сентября по 26 сентября.

РЖД напомнили о специальных тарифных предложениях. Например, для пассажиров в возрасте до 21 года и старше 60 лет цена будет снижена на 30%, а при оформлении билетов туда-обратно - на 20%.