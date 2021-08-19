"Россети" модернизировали центр энергоснабжения аэропорта Нижневартовска

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Группа "Россети" завершила реконструкцию подстанции "Нижевартовская", расположенной в Ханты-Мансийском автономном округе и обеспечивающей электроэнергией аэропорт в Нижневартовске, сообщили в компании.

"Энергетики "Россети Тюмень" завершили ремонт подстанции 110 кВ "Нижневартовская", питающей международный аэропорт в Нижневартовске. Воздушная гавань связывает ХМАО-Югру с 50 городами России, странами ближнего и дальнего зарубежья. Годовой пассажиропоток аэрохаба превышает 700 тыс. человек", - пояснили в компании.

В ходе ремонта на подстанции на современные аналоги были заменены микропроцессорные и электромеханические устройства релейной защиты и автоматики, обладающие более широкими возможностями как в логической части, так и в части регистрации ненормальных режимов работы сети. При этом для работ был использован ретрофит ячеек, который предполагает изготовление полного комплекта оборудования на заводе по индивидуальному проекту. Это позволило сократить сроки замены оборудования и общее время реконструкции.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности компании охватывает 80 регионов РФ. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.