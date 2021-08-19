Меликов попросил федеральную поддержку на реконструкцию коллектора в Махачкале

НОВО-ОГАРЕВО, 19 августа. /ТАСС/. Вопрос решения инфраструктурных проблем в Дагестане, в частности реконструкции коллектора в Махачкале, требует федеральной поддержки. Об этом сказал врио главы региона Сергей Меликов в ходе видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Владимир Владимирович, я считаю целесообразным предложить правительству РФ при формировании проекта федерального бюджета на 2022 и плановый период 2023-2024 годов принять решение о выделении в рамках госпрограммы обеспечения доступным и комфортным жильем дополнительных ассигнований на предоставление бюджету Республики Дагестан межбюджетных трансфертов в целях софинансирования расходов на расширение и реконструкцию по решению этих проблем, и прежде всего по канализационному коллектору города Махачкалы", - сказал он.

Меликов подчеркнул, что власти рассматривают этот объект не только как коллектор Махачкалы, а как коллектор агломерации, объединяющей два крупных города - Махачкалу и Каспийск. "Который мы можем в последующем использовать для дальнейшего развития этой инфраструктуры", - добавил он.

По мнению врио главы субъекта, республика не может полностью раскрыть туристический потенциал в самом густонаселенном месте побережья Каспия из-за неочищенных стоков, которые сбрасываются в море. Он отметил, что отсутствие полноценной системы очистки сточных вод не позволяет использовать песчаные пляжи на берегу республики. "Большая часть жителей лишена качественного водоснабжения, живет без нормальной канализации. Объекты водоснабжения и водоотведения, не проходившие капитального ремонта с момента постройки с 70-х годов прошлого столетия, практически полностью изношены, даже в крупных городах отсутствуют необходимые очистные сооружения", - сказал он.

Меликов подчеркнул также, что в республике отсутствует схема водоснабжения и водоотведения. Так, по его словам, ряд объектов, строительство которых было начато в прежние годы в рамках действовавших тогда федеральных программ, до настоящего времени не завершены. "Это прежде всего очистные сооружения, системы канализации городов, крупные водоводы. Кроме того, есть острая потребность в проектировании и строительстве новых объектов водоснабжения с учетом новых проектных мощностей и требований, предъявляемых к ним", - сказал он, отметив, что приоритетным вопросом является полная реконструкция и расширение очистных сооружений Махачкалы.