Меликов: восстановление водоемов в Дагестане позволит увеличить воспроизводство рыбы

НОВО-ОГАРЕВО, 19 августа. /ТАСС/. Восстановление Аракумских и Нижне-Терских водоемов в Дагестане, которые находятся в критическом состоянии, позволит довести ежегодный объем воспроизводства рыбы в регионе до 80 млн тонн. Об этом сообщил в четверг врио главы региона Сергей Меликов в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась в режиме видеоконференции.

"По причине отсутствия стабильного водообеспечения водоемы находятся на сегодняшний день в критическом состоянии…Восстановление гидрологического режима водоемов позволит не только довести объемы воспроизводства рыбы до 80 млн тонн молоди ежегодно, промысловый возврат которой составит порядка 8 тыс. тонн рыбы, но и увеличить объемы добычи рыбы, так как на этих водоемах может осуществляться промышленное рыболовство", - сказал Меликов.

Он пояснил, что Аракумские и Нижне-Терские нерестово-выростные водоемы, расположенные в северной зоне республики, имеют важное рыбохозяйственное значение как естественное нерестилище рыб и являются собственностью Российской Федерации. Их общая площадь составляет около 36 га, однако обводненными остается менее 30% этой площади. "Мелиоративные каналы и гидротехнические сооружения, созданные для подачи воды из реки Терек в водоемы, находятся в неудовлетворительном состоянии. Данная проблема усугубляется естественным процессом изменения русла реки Терек…Важно также отметить, что на федеральном уровне отсутствует должное взаимодействие между заинтересованными структурами, такими как Росрыболовство, Росводресурсы по вопросу обводнения этих водоемов.", - пояснил врио главы Дагестана.

По словам Меликова, необходимо разработать комплекс мер по сохранению водоемов с участием всех заинтересованных и задействованных сторон, в том числе от Республики Дагестан.

Как ранее сообщали в пресс-службе Росрыболовства, состояние Аракумских и Нижне-Терских водоемов препятствует развитию отрасли аквакультуры в Дагестане. В результате паводка на реке Терек в 2016 году произошло заиление каналов, по которым вода поступает в водоемы, в результате чего возникла угроза их полного высыхания. В 2019 году Главрыбвод начал работы по расчистке.