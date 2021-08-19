Меликов заявил о необходимости федеральной поддержки для реконструкции трассы "Кавказ"

НОВО-ОГАРЕВО, 19 августа. /ТАСС/. Реконструкция проходящих в Дагестане участков трассы "Кавказ" и строительство обходов Дербента, Хасавюрта и Махачкалы поможет повысить уровень безопасности и увеличить пропускную способность. Для реализации этих мер Дагестану необходима федеральная поддержка, сообщил в четверг врио главы региона Сергей Меликов в ходе видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Причиной высокого уровня аварийности является недостаточная ширина проезжей части - наличие в основном двух полос при минимальной потребности в четыре с учетом возросшей интенсивности транспортного потока за последние годы с 14 тыс. до 32 тыс. автомобилей в сутки. <...> Решением проблемы высокой аварийности на автодороге и ее низкой пропускной способности может стать ее реконструкция и перевод в первую техническую категорию от города Хасавюрта до города Махачкалы и от поселка Манас до границы с Азербайджанской Республикой (всего протяженность 111 км), со строительством обхода городов Дербент, Хасавюрт, Махачкала.<...> В связи с изложенным, прошу вас, Владимир Владимирович, оказать поддержку в этом вопросе и поручить правительству РФ предусмотреть в 2022 году и в последующие годы финансирование указанных затрат", - сказал Меликов.

Врио главы Дагестана подчеркнул, что проходящие по республике участки федеральных дорог остаются самыми загруженными в СКФО и не соответствуют нормативным параметрам. По его мнению, реконструкция поможет не только повысить интенсивность эксплуатации трассы "Кавказ", но и соединить две федеральные трассы. "Одна, о которой я говорил, - трасса "Кавказ", а вторая - федеральная трасса Астрахань - Махачкала. В настоящее время переезд с одной федеральной трассы на другую осуществляется через поселок Семендер и центральные проспекты и улицы города Махачкалы, тем самым создаются многочасовые пробки и неудобства горожанам в данном микрорайоне", - пояснил Меликов.

При этом он отметил, что проектно-сметная документация на строительство обхода Хасавюрта уже готова, по обходу Дербента - на стадии завершения и передачи в Госэкспертизу. Предполагается начать работы по разработке технического задания по обходу Махачкалы, сообщил Меликов.