Исследование: банки одобряют 20% заявок на кредиты клиентам с сомнительной финрепутацией

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Российские банки одобряют около 20% заявок на кредиты клиентам с сомнительной финансовой репутацией (клиенты, допускающие просрочки или другие нарушения при выплате кредитов). Это следует из данных совместного исследования Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и саморегулируемой организации "Микрофинансирование и развитие" (СРО "МиР").

Так, на 1 июля банки одобрили 21% заявок граждан на ипотечные кредиты, 17% заявок на автокредиты, 21% заявок на кредитные карты, 18% заявок на потребкредиты клиентам с персональным кредитным рейтингом (ПКР) ниже 500 баллов (клиенты допускающие просрочки или другие нарушения при выплате кредитов). ПКР рассчитывается Национальным бюро кредитных историй и представляет собой число от 300 до 850, где большее значение соответствует более высокому качеству кредитной истории и, соответственно, более высоким шансам на одобрение.

Статистика показывает, что залог, свойственный ипотеке и автокредитам, повышает шансы на одобрение для заемщиков, отмечается в исследовании.

При этом микрофинансовые организации одобряют 24% займов (по данным на 1 июля) заемщикам с кредитным рейтингом ниже 500, что, по мнению директора СРО "МиР" Елены Стратьевой, может объясняться более высоким аппетитом к риску среди МФО. "При этом примечательно, что даже в категории лиц с ПКР выше 700 баллов (максимальные значения) доля одобрений и в банках, и в МФО не составляет 100%. Все эти данные говорят о том, что кредиторы заинтересованы в повышении качества клиентской базы и лояльности заемщиков, именно эти факторы, а не бездумная массовая выдача займов, являются залогом успешности МФО как бизнеса сегодня", - комментирует она.

Согласно исследованию, самым надежным заемщикам с кредитным рейтингом выше 700 банки одобряют 65% заявок на ипотеку, 55% заявок на автокредиты, 54% заявок на потребкредиты, 51% заявок на кредитные карты и 46% на POS-кредиты (кредит, выданный на товар непосредственно в торговой точке). Микрофинансовые организации одобряют 69% заявок таким заемщикам.

"Очевидно, что кредитное предложение на рынке есть для любого заемщика. Сложность только в том, чтобы человек получил именно тот заем или кредит, который ему выгоден. Подходящий именно ему как по его возможностям, так и в соответствии с его финансовой репутацией", - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.