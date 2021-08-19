"Уралтрансмаш" разработал систему для работы трамваев при падении напряжения в сети

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. АО "Уралтрансмаш", чьи трамваи используются во многих городах России, разработало систему сохранения энергии, которая позволит технике функционировать даже при падении уровня электричества на городских электросетях. Об этом сообщил в четверг главный конструктор предприятия Дмитрий Буньков на семинаре "Современные технические решения для развития городского электротранспорта".

Он пояснил корреспонденту ТАСС, что во многих городах на сетях, которые используют трамваи, происходят просадки по напряжению, что приводит к нарушению работы техники - могут происходить сбои систем кондиционирования, пожаротушения или видеофиксации, а при серьезном падении напряжения трамвай не сможет тронуться с места.

"Все это происходит из-за несоответствия сети ГОСТу. По разным причинам - износу оборудования или несоответствующему количеству мощностных возможностей. Привести в соответствие или восстановить саму сеть - очень дорого, поэтому сейчас все идут по пути введения в вагоны доработок, которые обеспечат возможность работы в более широком диапазоне напряжения сети", - сказал Буньков. По его словам, разработанная "Уралтрансмашем" система сохраняет в вагоне энергию, которая используется в случае просадки напряжения для возможности разгона.

Главный конструктор уточнил, что для работы запросили данные о напряжении в сети нескольких городов (трамваи "Уралтрансмаша" используются в Москве, Екатеринбурге, Самаре, Коломне, Евпатории, Омске и других городах). "Для стабильности напряжения сети вводятся определенные узлы, которые называются по-разному - система суперконденсаторная, система на литий-ионных аккумуляторных батареях. Для каждого случая, каждого города система адаптируется отдельно", - добавил Буньков. Система будет тестироваться на трамвайном вагоне модели 71-415 - полностью низкопольном четырехосном вагоне.

АО "Уралтрансмаш" занимается разработкой и производством самоходных артиллерийских установок дивизионно-армейского звена, трамваев различных модификаций, приводов штанговых глубинных насосов.