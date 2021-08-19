Ростуризм планирует проработать программу круглогодичных чартеров на Алтай

БАРНАУЛ, 19 августа. /ТАСС/. Ростуризм планирует проработать возможность создания программы круглогодичных чартеров в Алтайский край. Это позволит повысить инвестиционную привлекательность региона за счет продления активного сезона для отдыхающих, сообщила журналистам в четверг глава агентства Зарина Догузова.

"Мы отдельно их еще проработаем и вообще посмотрим на экономику. Соответственно, осень, зима, чтобы была такая плюс-минус круглогодичная программа по чартерам. Стимулирование и системная работа со спросом на самом деле для инвестиционной привлекательности регионов - это не менее важно, чем, скажем, кредиты или строительство дороги к тому или иному объекту, когда инвесторы видят, что есть движуха и туристы едут. И когда у тебя не два-три месяца активного сезона, а, скажем, шесть-восем месяцев, у тебя совершенно другие инвестиционные условия, они становятся более привлекательными", - сказала она.

В феврале при посещении Бурятии глава Ростуризма заявила о необходимости создания круглогодичных чартерных программ для посещения туристами Байкала.

О восстановлении туротрасли

Турпоток в Алтайском крае по итогам 2021 года выйдет на показатели 2019 года, ожидается прирост на уровне 10-15%, сообщила в четверг глава Ростуризма Зарина Догузова на круглом столе по развитию туриндустрии региона.

"Алтайский край в сфере туризма опережающими темпами развивается по сравнению с многими регионами. Мы даже видим степень готовности отрасли, инфраструктуры по темпам восстановления отрасли после прошлого года - неплохая динамика. К концу этого года выйдем точно на доковидные показатели 2019 года - и по турпотоку, и по деньгам. При оптимистичном раскладе, я думаю, это будет 10-15% плюсом и в деньгах, и в людях к уровню 2019 года, а это о многом говорит", - сказала Догузова.

Она отметила, что регион входит в топ-5 самых популярных и востребованных туристических направлений в РФ по количеству бронирований.

"Мы ставим задачи дальнейшего развития туристической инфраструктуры, строительства новых современных круглогодичных отелей. Инвестор из края претендует на льготное кредитование, которое у нас стартовало. Мы [имеем] много инвестпроектов в предварительных заявках: примерно на 30 млрд рублей инвесторы готовы заходить. Нужны новые современные отели, развитие новых видов отдыха - гастрономического и автомобильного туризма. Важно развитие Чуйского тракта, проекта "Предгорья Алтая", горнолыжного отдыха", - подчеркнула Догузова.

О туризме в крае

Алтайский край - регион, активно развивающий туризм, ежегодный турпоток в регион (не считая 2020 года, когда из-за пандемии показатель упал до 1,3 млн человек) - не менее 2 млн человек. Основные курортные ресурсы края - это климат (обилие солнца, повышенная прозрачность воздуха и высокая степень его ионизации), минеральные воды.

В регионе находится туркластер "Белокуриха Горная". Он строится на высоте 600-800 м над уровнем моря - это первый за постсоветскую историю России курорт, который создается с нуля рядом с основным курортом федерального значения "Белокуриха". Это государственно-частный проект в рамках федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма".