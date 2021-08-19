"Газпром нефть" снизит к 2030 году углеродный след от своей деятельности на 30%

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. "Газпром нефть" планирует уже к 2030 году снизить углеродный след, получаемый в процессе производственной деятельности компании, сказал глава "Газпром нефти" Александр Дюков. Он добавил, что компания видит большие перспективы у технологий улавливания и хранения углерода, а также производства водорода.

"Наша цель - снизить углеродную интенсивность нашей деятельности на 30% к 2030 году. Более того, мы считаем, что технологии улавливания, использования и хранения углерода, а также производства водорода способны стать новыми перспективными направлениями нашего бизнеса", - отметил он.

Дюков также прокомментировал финансовые итоги компании, которая по итогам января - июня 2021 года увеличила чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 26 раз - до 217,234 млрд рублей, а также нарастила выручку на 46,6% - до 1,338 трлн рублей.

"В первом полугодии 2021 года "Газпром нефть" показала значительный рост основных финансовых показателей, эффективно используя все возможности, которые предоставляла рыночная ситуация. Мы продолжили реализацию крупных инвестиционных проектов и развитие экосистемы партнерств, ввели в эксплуатацию новые активы в разных сегментах нашего бизнеса, сохраняя фокус на обеспечении непрерывности всех процессов", - подчеркнул он.

По словам Дюкова, "Газпром нефть" во втором полугодии 2021 года будет наращивать добычу углеводородов с учетом новых рыночных возможностей, продолжать работу по повышению эффективности всех процессов и дальнейшему технологическому развитию. Одним из основных приоритетов работы компании останется обеспечение высокой акционерной стоимости, в том числе через выплату дивидендов в размере не менее 50% от чистой прибыли компании.

Говоря о борьбе с пандемией COVID-19, глава "Газпром нефти" отметил положительные результаты реализации корпоративной программы "Антивирус". "Уровень коллективного иммунитета сотрудников "Газпром нефти" уже достиг 80%, а в ряде подразделений он превысил 90%", - сказал он.