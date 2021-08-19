Бизнесмены смогут начать торговать на новом рынке под Ростовом-на-Дону весной 2022 года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 августа. /ТАСС/. Бизнес в Ростовской области сможет весной будущего года начать торговлю на одном из новых рынков в Ростовской области, который станет альтернативой закрытым в апреле объектам. Об этом сообщил в четверг генеральный директор оптово-розничного торгового комплекса (ОРТК) "Южный хаб" Михаил Кияшко.

"Южный хаб" - новый инвестиционный проект группы строительных компаний "Дон". Работы на объекте, расположенном в 18 км от Ростова-на-Дону, уже ведутся.

"Весной мы предоставим первые торговые площади. Хочу напомнить, что площадка нашего торгового комплекса - единственная из представленных инвесторами, которая сможет вместить все пять закрытых рынков, которые функционировали на территории Аксайского района", - отметил Кияшко.

Как рассказал уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, находящийся в рабочей поездке в регионе, сейчас на территориях Батайска, Аксайского и Азовского районов "идет реализация четырех инвестиционных проектов по строительству торговых комплексов оптовой и розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами, включенных в перечень "100 губернаторских инвестиционных проектов".

В конце апреля на нескольких рынках Ростовской области проводились мероприятия по проверке информации о действующих на их территории преступных группах, подозреваемых в контрабанде и нелегальной торговле. Проверки на рынках, как сообщал ранее ТАСС источник в правоохранительных органах региона, связаны с арестом бывшего главы Аксайского района Виталия Борзенко. Чиновник подозревается в организации преступного сообщества, мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.