Рестораны и фитнес-центры Ростовской области сообщили Титову о резком падении выручки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 августа. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов сообщил, что рассмотрит обращения представителей общепита и фитнес-индустрии в Ростовской области о резком снижении выручки из-за введенных в августе ограничений.

"Обращения есть от рестораторов и от фитнес-индустрии. Они жалуются на резкое падение выручки из-за ограничительных мер, введенных в Ростовской области в августе", - сказал ТАСС бизнес-омбудсмен в четверг в ходе рабочей поездки в регион.

По его словам, сейчас обсуждаются детали по данным обращениям, после чего будет сформирована позиция по вопросу, ее донесут до представителей власти региона.

"Мы прежде всего стоим за то, чтобы ограничения были разумными, - добавил Титов. - Правительство РФ в июле пообещало ввести субсидии для тех предприятий, деятельность которых ограничивается в регионах. Это то, о чем мы просили раньше. Но пока не выпустили такой акт".

Глава представительства Федерации рестораторов и отельеров России в Ростовской области Карина Шатворян в письме уполномоченному (документ имеется в распоряжении ТАСС) заявила о падении выручки заведений общепита в регионе на 70%, увеличении отказов от бронирования в отелях - на 35% из-за введенных в августе ограничений. Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) Ольга Киселева и глава представительства АОФИ в Ростовской области Михаил Плужников в своем обращении Титову (также есть в распоряжении ТАСС) отметили снижение выручки фитнес-клубов с начала августа на 75%, сокращения числа посетителей - на 63%.

В начале августа власти Ростовской области ужесточили ограничения. Так, предъявление сертификата о вакцинации, документа о перенесенном коронавирусе или отрицательного ПЦР-теста стало обязательным условием при заселении в общежитие, для допуска в фитнес-клубы, спортзалы и организации общепита. При этом заполнять места в кафе и ресторанах можно лишь на 30% от расчетной вместимости. Такое же требование по заполняемости введено для кинозалов, театров и концертных залов в закрытых помещениях. Ограничения не распространяются на несовершеннолетних.