Россияне купили детских путевок с кешбэком с 25 мая на 9,5 млрд рублей

БАРНАУЛ, 19 августа. /ТАСС/. Россияне с 25 мая приобрели по программе стимулирования внутренних туристических поездок для детей (туристического кешбэка) 360 тыс. путевок на 9,5 млрд рублей, сообщила на круглом столе по развитию туриндустрии в Алтайском крае глава Ростуризма Зарина Догузова.

"С 25 мая более 360 тыс. путевок продано, 360 тыс. семей смогли со скидкой отправить своих детей отдыхать в детские лагеря, куплено на 9,5 млрд рублей. Кешбэк - уже более 4 млрд рублей вернулись родителям, которые приобрели путевки", - сказала Догузова.

Программа детского туристического кешбэка стартовала 25 мая 2021 года, в ее рамках россиянам будет возвращаться 50% стоимости путевки в участвующий в акции детский лагерь, но не более 20 тыс. рублей. С 25 мая и до 31 августа все желающие могут покупать путевки в детский лагерь и получать автоматический возврат. При этом вернуться из лагеря можно будет вплоть до 15 сентября.

Многие граждане успели приобрести детские путевки до запуска программы, поэтому президент РФ Владимир Путин поручил разработать механизм возврата части средств и для них, а также при необходимости увеличить объем финансирования программы. Правительство выделило 4,5 млрд рублей дополнительно на возврат половины стоимости путевки в детские лагеря для тех граждан, которые купили их до начала программы детского кешбэка. Ранее на детский кешбэк было выделено 5 млрд рублей.