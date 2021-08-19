Выручка МТС во II квартале по МСФО выросла до 128,6 млрд рублей

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Выручка МТС по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам апреля - июня 2021 года увеличилась на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 128,6 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

МТС повысила прогноз на 2021 год, компания ожидает высокий однозначный рост выручки (high-single-digit growth), увеличение OIBDA составит как минимум 5% при сохранении прогноза по уровню капитальных затрат в 100-110 млрд рублей.

Чистая прибыль МТС за отчетный период выросла на 46,5% и достигла 17,2 млрд рублей. Показатель скорректированной OIBDA возрос на 10,2%, до 57,2 млрд рублей. Капитальные затраты МТС во втором квартале 2021 года составили 25,8 млрд рублей.

На конец второго квартала 2021 года общий долг МТС составил 421,5 млрд рублей (без учета расходов на привлечение заемных средств).

Выручка МТС в России по итогам второго квартала увеличилась на 10,7% и достигла 127 млрд рублей, включая рост сегмента мобильной связи на 5,3% (до 85,5 млрд рублей), фиксированной связи - на 3,9% (до 16,4 млрд рублей).

Скорректированная OIBDA МТС в России возросла на 11%, до 56,4 млрд рублей.