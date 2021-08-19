Титов заявил, что в теневой экономике занято 30 млн граждан России

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 августа. /ТАСС/. Около 30 млн российских граждан заняты на данный момент в теневой экономике. Об этом сообщил в четверг ТАСС уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, ссылаясь на данные исследования Института экономики роста им. Столыпина.

"У нас 30 млн людей, которые в той или иной форме связаны с теневым оборотом. Это и теневая занятость, и финансовые операции, и частично - получающие зарплаты в конвертах", - сказал он в ходе рабочей поездки в Ростовскую область.

Титов рассказал, что российские власти прилагают усилия для сокращения теневой экономики. В частности, в апреле 2020 года было принято решение о снижении с 30 до 15% ставки страховых взносов для субъектов малого или среднего предпринимательства при превышении минимального размера оплаты труда. Эта мера, по его словам, привела к обелению рынка и, как следствие, сразу после введения - к росту поступления НДФЛ, так как люди стали декларировать зарплаты.

Бизнес-омбудсмен предложил ввести дополнительные послабления налогового и иного характера, которые помогут легализации бизнеса в стране.

Титов находится в рабочей поездке в Ростовской области. Согласно программе, он встретится с региональным бизнес-сообществом, посетит площадку под строительство нового рынка под Ростовом-на-Дону, а также ряд предприятий.