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Международные резервы РФ за неделю снизились на $5,5 млрд

Они составили $593,8 млрд

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Международные резервы РФ по состоянию на 13 августа 2021 года снизились на $5,5 млрд и составили $593,8 млрд, говорится в материалах Банка России.

По состоянию на 6 августа международные резервы составляли $599,3 млрд.

Международные резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении ЦБ и правительства РФ. Состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота. Целевой уровень ЦБ РФ по международным резервам составляет $500 млрд.

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