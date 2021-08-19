Зеленский заявил, что недоволен договоренностями США и ФРГ по "Северному потоку - 2"

ВАШИНГТОН, 19 августа. /ТАСС/. Украинский президент Владимир Зеленский недоволен теми договоренностями по трубопроводу "Северный поток - 2", которые были достигнуты США и Германией, и в ходе своего визита в Вашингтон будет вновь призывать американского президента Джо Байдена вмешаться в ситуацию. Об этом украинский лидер заявил в интервью журналистам ряда изданий, в число которых входила газета The Washington Post.

"Конечно же, я недоволен этими договоренностями, если это можно так назвать, а также форматом, в котором они были достигнуты", - приводит в четверг The Washington Post слова Зеленского. Украинский президент подчеркнул, что "не слишком верит" тому, что все обещания, которые были даны в рамках этих договоренностей, будут выполнены. "В ответ на вопрос, считает ли он договор между США и Германией предательством, Зеленский пожал плечами и улыбнулся", - пишет газета.

Как сообщает The Washington Post, Зеленский в интервью заявил, что на встрече с Байденом в Белом доме 31 августа будет снова призывать американского лидера вмешаться в ситуацию.

США и Германия 21 июля достигли соглашения по "Северному потоку - 2". В частности, Вашингтон признал, что санкции не остановят реализацию проекта, а Берлин обязался добиваться продления транзита российского газа через территорию Украины. Американские власти вместе с тем оставили за собой право принимать меры в случае "использования Россией энергетики в качестве геополитического оружия в Европе" и "агрессии в отношении Украины", заявили в Госдепартаменте.

Проект "Северный поток - 2" предполагает сооружение двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Пропускная способность каждой - 27,5 млрд кубометров в год. Новый трубопровод удвоит мощность первого "Северного потока".

В четверг глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил на брифинге, что встреча Зеленского и Байдена перенесена с 30 августа на 31 августа в связи с расширением программы визита главы украинского государства в США, которая теперь предусматривает переговоры лидеров государств с глазу на глаз.