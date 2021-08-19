УФАС выявило недобросовестного поставщика медизделий в Самаре

САМАРА, 19 августа. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы по Самарской области признало недобросовестным поставщика медицинских масок для отделений клиник Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) за неисполнение контракта на сумму порядка 3 млн рублей, сообщается на сайте антимонопольного ведомства. Выяснилось, что компания за четыре месяца не выполнила ни одной поставки.

"В управление поступило обращение Самарского государственного медицинского университета о включении сведений об ООО "РМ Групп" в реестр недобросовестных поставщиков в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта. Согласно подписанной документации, поставка товара должна была осуществляться по заявке заказчика в течение 15 календарных дней с момента ее получения. В адрес ООО "РМ Групп" были направлены три заявки, но ни по одной из них медицинские перчатки в указанный срок поставлены не были", - говорится в сообщении.

Контракт на поставку медицинских перчаток для отделений клиник СамГМУ стоимостью около 3 млн рублей был подписан 6 апреля по результатам аукциона. После того, как поставщик трижды не довез перчатки, в медучреждении приняли решение о разрыве контракта. В результате нарушений антимонопольная служба включила компанию в реестр недобросовестных поставщиков.