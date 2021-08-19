НП "Опора" предложила создать рейтинг отраслевых ассоциаций России

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Ассоциация НП "Опора" предложила создать добровольный рейтинг отраслевых ассоциаций России, одним из его показателей может стать доля рынка, которую представляет бизнес-объединение. Об этом в четверг ТАСС сообщил вице-президент ассоциации Андрей Шаров.

"Инструмент оценки зрелости ассоциации, такая дорожная карта - это рейтинги. Есть идея сделать национальный стандарт зрелости ассоциаций, и чтобы ассоциации проходили рейтингование в абсолютно добровольном порядке", - сказал он.

По словам Шарова, показателями рейтинга могут стать размер доли рынка, которую представляет ассоциация, наличие у нее отраслевых программ, программы цифровизации, наличие региональных представительств. Он отметил, что вопрос о том, кто будет определять рейтингование объединений, обсуждается.

"На наш взгляд, это должно быть консенсусное решение тех отраслевых ассоциаций, которые будут следовать этому рейтингованию. <…> Их может рейтинговать "большая четверка" [бизнес-объединений] - "Опора России", Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ, "Деловая Россия", Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), это могут быть союзы ассоциаций. <…> То есть, это все пока обсуждается: поскольку система добровольная, она должна устраивать всех участников и давать, естественно, преимущество более зрелым ассоциациям", - сказал Шаров.

Он отметил, что ассоциациям с самым высоким рейтингом - AAA - могут дать определенные полномочия - например, органы власти обязаны будут учесть мнение такого бизнес-объединения на этапе подготовки решений. Шаров рассчитывает, что "реальное рейтингование" ассоциаций начнется с 2022 года.

"[Мы] должны показать [ассоциациям] путь зрелости, чтобы у них не было иллюзий, на каком уровне развития они сейчас находятся. Сколько может быть ассоциаций AAA в одной отрасли? Может быть две, три, четыре", - сказал он.

Об НП "Опора"

Ассоциация "Некоммерческое партнерство Объединение предпринимательских организаций "Опора" создано 18 сентября 2001 года по инициативе более 50 предпринимательских организаций. Ассоциация вместе с общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства "Опора России" составляют единое общественное движение малого и среднего бизнеса "Опора России".