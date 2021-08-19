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Японская криптобиржа Liquid сообщила о краже со счетов более $91 млн

Сотрудники Liquid начали проверку для установления обстоятельств произошедшего

ТОКИО, 19 августа. /ТАСС/. Сотрудники японской криптобиржи Liquid обнаружили, что неизвестные получили несанкционированный доступ к кошелькам ее клиентов, выведя с их счетов активы в размере более $91 млн. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте криптобиржи.

Отмечается, что сотрудники Liquid начали проверку для установления обстоятельств произошедшего. В связи с сохранением возможного риска криптобиржа временно запретила вывод активов со счетов, клиентов Liquid также просят не размещать средства до завершения проверки.

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