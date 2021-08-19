"Газпром нефть" планирует сохранить рост инвестиций в третьем квартале на уровне второго

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. "Газпром нефть" в третьем квартале текущего года намерена сохранить динамику роста инвестиций на уровне апреля - июня 2021 года. Об этом сообщил член правления, заместитель генерального директора по экономике и финансам "Газпром нефти" Алексей Янкевич в ходе телеконференции с инвесторами.

"Если смотреть на квартальную динамику, то инвестиции во втором квартале по сравнению с первым выросли, примерно такой динамики нужно ждать и в третьем квартале, поэтому наши первоначальные ориентиры инвестиций сохраняются, несмотря на снижение в полугодии к полугодию (2020 года), которое является следствием той оптимизации, которая была сделана еще в прошлом году", - отметил он.

Янкевич добавил, что компания в настоящий момент видит возможности для роста в втором полугодии как объемов добычи, так и для увеличения финансовых показателей.

По его словам, компания ожидает во втором полугодии и увеличения капитальных затрат. В целом, по итогам года капвложения могут составить порядка 450 млрд рублей. Что касается капитальных затрат в 2022 году, то топ-менеджер не ожидает их снижения по сравнению с 2021 годом.

Капитальные затраты в первом полугодии

В первом полугодии 2021 года капитальные вложения "Газпром нефти" снизились на 16,8%, до 182,9 млрд рублей, сообщала компания. Больше всего инвестиций сократилось в сегменте добычи и разведки - на 20,7%, до 132,7 млрд рублей. При этом капвложения в переработку нефти также сократились, но не так сильно - на 7,8%, до 41,251 млрд рублей.

Капитальные вложения в сегменте разведки и добычи снизились на 20,7% год к году, главным образом за счет гибкого управления портфелем проектов в рамках ограничений добычи нефти по соглашению ОПЕК+, говорилось в отчете компании по МСФО.