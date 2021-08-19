Рост ипотечного кредитования в России в июле замедлился до 2%

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Темп роста ипотечного кредитования в России в июле замедлился на 1 п. п. по сравнению с прошлым месяцем, до 2% на фоне ужесточения условий льготной ипотеки, говорится в материале ЦБ РФ "О развитии банковского сектора РФ в июле 2021 года".

"Ипотечное кредитование ожидаемо замедлилось - по предварительным данным, до 2% после 3% в июне, что в значительной степени обусловлено ужесточением условий программы льготной ипотеки", - отмечается в материале.

В июле в рамках программы льготной ипотеки под 7% годовых было выдано 54 млрд рублей против 185 млрд рублей в июне. Часть снижения, вероятно, была компенсирована выдачами семейной ипотеки после расширения программы с 1 июля на семьи с одним ребенком, отмечают в ЦБ.

В рамках программы "Льготная ипотека" купить жилье в новостройке с 2 июля можно по ставке до 7% годовых. Для всех регионов максимальная сумма кредита составляет 3 млн рублей. Первоначальный взнос должен быть не менее 15% от стоимости жилья. Разницу между рыночной ставкой и льготной банкам возмещает государство.

Для россиян с детьми с 2018 года действует программа "Семейная ипотека". Кредиты по льготной ставке до 6% годовых можно получить на строительство частного дома или покупку жилья. Раньше эта программа была доступна только тем семьям, в которых после 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок, а теперь взять такой кредит смогут и семьи с одним ребенком, рожденным после 1 января 2018 года. Максимальная сумма кредита зависит от региона. Для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей она составляет 12 млн рублей, для других территорий - 6 млн рублей.