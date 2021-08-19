СМИ: в будущем обновлении WhatsApp появятся удаляющиеся после 90 дней сообщения

НЬЮ-ЙОРК, 19 августа. /ТАСС/. В одном из будущих обновлений приложения WhatsApp появится возможность отправки сообщений, автоматически удаляющихся после 90 дней. Об этом в среду сообщил портал WABetaInfo, который следит за тестируемыми версиями мессенджера.

Как поясняет WABetaInfo, ранее было известно, что разработчики приложения ведут работу над возможностью отправки сообщений, удаляющихся после 24 часов. Теперь же они намерены добавить 90-дневный период в качестве дополнительной опции, отмечает портал, получивший доступ к тестируемой версии для устройств на платформе Android. Эти настройки все еще "находятся в разработке" и "станут доступными в одном из будущих обновлений".

В ноябре прошлого года в приложении появилась функция отправки сообщений, самостоятельно исчезающих через семь дней. Как поясняет справочный центр WhatsApp, ее можно включить или выключить в любой момент. Для этого необходимо открыть чат, нажать на имя контакта и выбрать пункт "исчезающие сообщения".

В начале августа в приложении WhatsApp появилась возможность отправить собеседнику фотографии и видеофайлы, которые исчезают после однократного просмотра.