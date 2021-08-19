Акции Qiwi на Мосбирже снижаются более чем на 5% на фоне корпоративных новостей

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Акции Qiwi в ходе торгов на Московской бирже снижались на 5,1% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигали отметки 684 рубля за бумагу. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 18:24 мск.

К 18:38 мск акции компании замедлили падение и торговались на уровне 689 рублей за бумагу (-4,4%).

Котировки снижаются на фоне публикации группой Qiwi итогов деятельности по МСФО по итогам II квартала 2021 года. Так, совокупная скорректированная чистая выручка группы увеличилась на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составила 6,049 млрд рублей. Чистая выручка сегмента платежных сервисов Qiwi выросла на 5% и составила 5,7 млрд рублей. Чистая прибыль в этом сегменте упала на 6% - до 3,042 млрд рублей.

В то же время Группа Qiwi изменила прогноз на 2021 финансовый год: как ожидается, общая чистая выручка снизится на 10-20% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, чистая выручка сегмента платежных сервисов снизится на 10-20%, а скорректированная чистая прибыль снизится на 15-30%.

Qiwi - платежный сервис, работающий в России и в странах СНГ, которому принадлежит интегрированная платежная сеть, позволяющая производить платежи по физическим, интернет- и мобильным каналам связи.