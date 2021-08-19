"Газпром" повысил прогноз по цене экспорта газа в 2021 году на 30%

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. "Газпром" повысил прогноз по средней цене экспорта газа в дальнее зарубежье в 2021 году на 30%, до $269,6 за 1 тыс. куб. м, говорится в сообщении газового холдинга.

"Газпром" обновил прогноз средней цены по портфелю долгосрочных контрактов на газ, поставляемый компанией в европейское дальнее зарубежье в 2021 году. Новый прогноз на 30% выше - $269,6 за 1 тыс. куб. м", - сказано в сообщении.

В конце мая заместитель председателя правления газового холдинга Елена Бурмистрова сообщала журналистам, что "Газпром" сохраняет прогноз по экспортной цене газа для Европы на уровне чуть выше $200 за тыс. куб. метров, "от $200 до $206-209".

Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в текущий момент находится на отметке в $482 за тыс. куб. м или €40,265 за МВт ч, согласно данным ICE (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

Однако за 3 последних дня стоимость газа в Европе рухнула на $100 после преодоления планки в $580 за 1 тыс. кубометров. Накануне - на фоне появившихся ложных данных о якобы начавшихся поставках газа по "Северному потоку - 2", а сегодня - на сообщении "Газпрома" о возможных поставках 5,6 млрд куб. м газа по "Северном потоку - 2" уже в 2021 году.