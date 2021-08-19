Чистая прибыль банков РФ за январь - июль выросла почти в 2 раза

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Российские банки за январь - июль 2021 года заработали 1,429 трлн рублей чистой прибыли, что почти в два раза превышает результат аналогичного периода 2020 года (761 млрд рублей), следует из материалов ЦБ.

В июле российские банки получили 229 млрд рублей чистой прибыли, что на 13% выше результата июня (204 млрд рублей) "На рост прибыли повлияло в том числе восстановление резервов в связи с переуступкой проблемной задолженности", - поясняют в ЦБ.

Количество прибыльных банков выросло за месяц до 249 с 237. Более 85% прибыли было получено системно значимыми кредитными организациями.

По прогнозам ЦБ, по итогам 2021 года прибыль банковского сектора РФ может превысить 2 трлн рублей.

Необеспеченное потребкредитование населения

Рост необеспеченного потребкредитования населения РФ в июле замедлился до 1,7% против роста на 2% в июне, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России.

"Необеспеченное потребительское кредитование несколько замедлилось (до 1,7% в июле после 2% в июне), что связано в том числе с повышением с 1 июля макропруденциальных надбавок к коэффициентам риска до доковидных уровней", - отмечается в материалах

При этом снижение темпов могло быть еще заметнее, если бы не сезонные факторы, поддерживающие потребительское кредитование, уточнили в ЦБ. Речь идет о росте трат в период отпусков и перед началом учебного года. "Для дальнейшего охлаждения темпов роста в данном сегменте Банк России принял решение о дополнительном повышении с 1 октября 2021 года надбавок к коэффициентам риска по выдаваемым высокомаржинальным кредитам (полная стоимость кредита - ПСК больше 25%) и кредитам заемщикам с высокой долговой нагрузкой (показатель долговой нагрузки - ПДН больше 50%)", - напомнили в регуляторе.

В июле этого года глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина указывала, что Банк России фиксирует признаки начала перегрева рынка необеспеченного потребительского кредитования.

О корпоративном кредитовании

Корпоративное кредитование в июле в России ускорилось до 1,5% после июньского показателя в 0,4%. Это существенно выше среднемесячного темпа первого полугодия 2021 года, говорится в информационно-аналитическом материале.

"Корпоративное кредитование в июле ускорилось до 1,5% (+700 млрд руб.) после 0,4% в июне - это существенно выше среднемесячного темпа первого полугодия 2021 года (+0,8%)", - отмечается в документе.

В минувшем месяце ЦБ РФ фиксировал рост корпоративного портфеля по широкому кругу крупных компаний из таких отраслей, как телекоммуникации, нефть и газ, пищевая промышленность, транспорт. "Компании могли сместить свои планы по заимствованиям, чтобы зафиксировать ставки по кредитам до их возможного повышения банками. Кредитование застройщиков жилья остается значимым фактором роста (более 170 млрд руб.)", - уточнили в ЦБ.

Корпоративная задоженность

Корпоративная просроченная задолженность в июле снизилась на значительные 265 млрд рублей (с 6,5% до 5,9% за июль) после продажи проблемной задолженности одного крупного заемщика, говорится в материале.

"В июле корпоративная просроченная задолженность снизилась на значительные 265 млрд рублей (с 6,5% до 5,9% за июль)после продажи проблемной задолженности одного крупного заемщика (по сути речь идет о реструктуризации с привлечением нового собственника)", - отмечает регулятор.

По данным ЦБ, в результате сделки произошло высвобождение части резервов, что повлияло на рост прибыли сектора. В розничном портфеле просроченная задолженность умеренно выросла (+11 млрд рублей, или 1,1%), главным образом в сегменте потребительского кредитования.

В материалах регулятора не уточняется, какая имеено сделка привела к снижению корпоративной задолженности.

В октябре 2020 года "Сбер" консолидировал 100% акций головной компании группы "Евроцемент". Газета РБК сообщала, что "Евроцемент" стал заемщиком Сбербанка, обеспечившим в июле резкий рост просроченных долгов российских банков. Тогда Сбербанк отнес к проблемным обязательства на 92,6 млрд рублей и почти $2 млрд.

16 июля 2021 года Сбербанк продал "Евроцемент" компании "Михайловский комбинат строительных материалов" за 161 млрд рублей.

Темп реструктуризации кредитов

Темп реструктуризации кредитов в последние месяцы в России стабилизировался и остается умеренным, говорится в материале ЦБ.

"Темп реструктуризации кредитов в последние месяцы стабилизировался и остается умеренным. В июле банки реструктурировали задолженность субъектов МСП на сумму около 8 млрд рублей (в июне - около 11 млрд рублей), а населению - на 24 млрд рублей (14 млрд рублей)", - отмечается в документе.

Данные по реструктуризации кредитов крупным компаниям за июль будут доступны позже. Однако в июне, по предварительным оценкам, было реструктурировано около 80 млрд руб. кредитов крупным компаниям, что сопоставимо с майским объемом и в целом соответствует доковидным уровням, уточнили в ЦБ.

В конце июня регулятор рекомендовал кредиторам продолжить реструктуризацию кредитов и займов для граждан и субъектов МСП до 1 октября 2021 года в связи с ростом распространения коронавирусной инфекции.