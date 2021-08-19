Россельхознадзор снимает ограничения на ввоз яблок из Белоруссии с 20 августа

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Россельхознадзор с 20 августа 2021 года снимает ограничения на ввоз свежих яблок из Брестской области Республики Беларусь и с предприятий ООО "Райский сад" (Гродненская область), КФХ "Исида" (Минская область). Об этом говорится в сообщении ведомства.

"По результатам переговоров Россельхознадзора с ГУ "Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений" Республики Беларусь (Инспекция), проведенных 18 августа, а также на основании обращения белорусской стороны Россельхознадзор считает возможным разрешить с 20 августа 2021 года ввоз свежих яблок в Российскую Федерацию из Брестской области Республики Беларусь и с предприятий ООО "Райский сад" (Гродненская область), КФХ "Исида" (Минская область) под гарантии Инспекции", - отмечается в сообщении.

Таким образом, поставки свежих яблок с 20 августа возможны со всей территории Белоруссии.