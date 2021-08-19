Власти Дагестана ожидают снижения цен на газомоторное топливо в регионе к октябрю

МАХАЧКАЛА, 19 августа. /ТАСС/. Власти Дагестана к октябрю ожидают снижения цен на газомоторное топливо, резко подорожавшее в августе, в данный момент стоимость литра топлива на дагестанских заправочных станциях превышает 34 рубля. Об этом сообщил министр энергетики и ЖКХ республики Ризван Мурадов в ходе брифинга в четверг.

"Уменьшение спроса заставит крупных производителей снизить стоимость производимой продукции. Наше предположение, что в октябре цена все-таки начнет снижаться, падать… На дагестанских АЗС стоимость сжиженного углеводородного газа на сегодняшний день за литр превысила 34 рубля", - сказал Мурадов.

При этом он отметил, что в целом цены на нефтепродукты в регионе находятся на аналогичном с соседними регионами России уровне. "Еще на прошлой неделе в Калмыкии стоимость газомоторного топлива дошла до 35 рублей, в Ингушетии - до 33 рублей, В КЧР - до 33 рублей", - пояснил министр.

По его словам, сжиженный углеводородный газ (СУГ) является одним из самых востребованных видов альтернативного топлива на территории Дагестана, поэтому сложившаяся ситуация в республике вызывает социальную напряженность.

"В Республике Дагестан отсутствуют региональные производители горюче-смазочных материалов, в том числе СУГ. Все АЗС принадлежат индивидуальным предпринимателям, продукция приобретается за пределами республики и транспортируется железнодорожным транспортом. По результатам анализа ситуации, возникшей на рынке топлива, было установлено, что подорожание сжиженного газа объясняется активным ростом биржевых цен", - добавил Алиев.

Он также уточнил, что Минэнерго Дагестана на постоянной основе взаимодействует с Ассоциацией владельцев автозаправочных станций республики, которой рекомендовано придерживаться экономически обоснованных цен на региональном рынке.

О повышении цен

В начале августа в социальных сетях автомобилисты Дагестана начали активно обсуждать резкий рост цены на газомоторное топливо, которая до повышения составляла 27 рублей за литр. Врио главы республики Сергей Меликов дал поручение разобраться в причинах повышения цен на газомоторное топливо в регионе.

По данным Минэнерго Дагестана, объем потребления СУГ в республике сопоставлен с общим объемом потребления этого вида топлива по СКФО.