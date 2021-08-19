Минцифры предоставит Росстату ресурсы единого облачного пространства для хранения данных

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ предоставит Росстату ресурсы государственного единого облачного пространства для хранения данных. Об этом сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко по итогам совещания по внедрению Цифровой аналитической платформы в опытную эксплуатацию.

В совещании также принял участие министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, руководитель Росстата Павел Малков, представители Минэкономразвития России и других федеральных органов власти.

"По итогам совещания принят ряд решений по развитию системы. В частности, Минцифры России предоставит Росстату ресурсы государственного единого облачного пространства для хранения данных, а ряд министерств и ведомств уже во второй половине 2021 года примут участие в реализации пилотных проектов на базе ЦАП. Также рассматривается возможность интеграции платформы с порталом госуслуги, которая позволит упростить респондентам предоставление отчетности", - пояснили в аппарате вице-премьера.

Чернышенко также отметил важность упрощения процедур сдачи статистической отчетности и повышения оперативности расчета итоговых показателей. "Цифровая аналитическая платформа разработана на основе потребностей пользователей, а значит должна помогать бизнесу и органам власти принимать ключевые социально-экономические и бизнес-решения. Необходимо избавиться от дублирования статистических форм и показателей, которые собираются различными ведомствами", - заявил Чернышенко, чьи слова приводит аппарат вице-премьера.

Он уточнил, что также важно понять, как используется уже собираемая информация, востребована ли она или "просто складируется на архивных полках". "В конечном счете, развитие платформы снизит нагрузку на бизнес и станет новым шагом интеграции российской статистики в цифровое государство", - пояснил Чернышенко.

Вице-премьер добавил, что Росстат провел активную работу с пользователями статистической информации и респондентами при создании платформы, что позволило учесть их пожелания и сделать функционал платформы максимально удобным для реального сектора экономики.

О платформе

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил положение о Цифровой аналитической платформе предоставления статистических данных. Ресурс поручено ввести в эксплуатацию до 1 января 2022 года, его оператором назначен Росстат.

Платформа объединит разрозненные статистические системы. В частности, речь идет о реестре форм статистического наблюдения и статистических показателей, едином хранилище статистических данных. Таким образом, основные участники статистического учета - госорганы, респонденты и пользователи данных - теперь будут взаимодействовать в единой цифровой среде. Запуск такого ресурса позволит унифицировать процедуры сбора, хранения и распространения информации, избежать дублирования отчетности и наладить многократное использование первичных данных.