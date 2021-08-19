МОСКВА, 19 августа./ТАСС/. МТС может выделить башенный бизнес в отдельное юрлицо в начале 2022 года, сообщил СЕО МТС Вячеслав Николаев в ходе телефонной конференции по итогам раскрытия результатов компании за II квартал 2021 года.

"После консультации с советом директоров руководство компании предлагает процесс реструктуризации, в результате которого совету будет предложено выделить наши башенные и цифровые активы в отдельные юридические лица, контролируемые МТС. Данную инициативу мы вынесли на совет директоров МТС с целью получить одобрение акционеров. Если на внеочередном собрании акционеров, которое состоится 30 сентября, инициатива будет утверждена, мы надеемся завершить процесс юридического выделения активов в начале 2022 года", - отметил СЕО МТС.

Выручка МТС по международным стандартам финансовой отчетности по итогам апреля - июня 2021 года увеличилась на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 128,6 млрд рублей.

МТС также повысила прогноз на 2021 год, компания ожидает высокий однозначный рост выручки (high-single-digit growth), увеличение OIBDA составит как минимум 5% при сохранении прогноза по уровню капитальных затрат в 100-110 млрд рублей.