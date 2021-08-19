Курганские власти создадут девять индустриальных парков до 2024 года

ТАСС, 19 августа. Курганские власти создадут на территории региона девять индустриальных парков до 2024 года. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе губернатора со ссылкой на главу региона Вадима Шумкова.

Ранее местные власти сообщали о планах создания восьми таких парков.

"Мы строим индустриальные парки. Всего их будет до 2024 года построено девять. Парки двух форматов. Первый - старые, разрушенные заводы, которые мы восстанавливаем в сжатые сроки с использованием субсидий правительства, второй - площадки со всеми коммуникациями, куда может зайти инвестор и построить предприятие", - цитирует пресс-служба Шумкова.

Сегодня промышленники открыли первое производство в индустриальном парке "ТОР" в Кургане - первый этап производственной цепочки первого резидента - бетонно-растворного узла. В запуске принял участие президент "Опоры России" Александр Калинин.

Также правительство Курганской области и "Опора России" договорились о сотрудничестве - стороны подписали сегодня соглашение. В планах организации - помощь в продвижении бизнеса региона в глобальных проектах, сообщил журналистам Калинин. "Мы будем выводить курганский бизнес на большие амбициозные проекты", - подчеркнул он.

Курганская область входит в десятку регионов России с наименьшей бюджетной обеспеченностью наряду с Адыгеей, Карелией, Калмыкией, Марий Эл, Чувашией, Тувой, Республикой Алтай, Алтайским краем и Псковской областью. Однако регион стал первым, чья программа индивидуального развития была согласована - она включает в том числе меры по восстановлению экономики, учитывает создание индустриальных парков.