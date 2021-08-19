"Город обувщиков" планируют создать в Махачкале

МАХАЧКАЛА, 19 августа. /ТАСС/. Площадку для производителей обуви "Город обувщиков" планируется создать в Махачкале. В данный момент идет работа по подбору земельного участка, сообщили в пресс-службе правительства Дагестана в четверг по итогам заседании республиканского кабинета министров.

"Врио председателя правительства РД Батыр Эмеев обозначил необходимость провести работу по поиску соответствующего земельного участка для развертывания на большой территории "Города обувщиков". Создание такой площадки станет существенной мерой поддержки для производителей обуви. По словам мэра Махачкалы Салмана Дадаева, работа по поиску территории уже проводится", - говорится в сообщении пресс-службы.

По словам министра промышленности и торговли Дагестана Низама Халилова, сейчас в республике реализуют пять проектов по строительству и расширению обувных производств с общим объемом инвестиций около 600 млн рублей. Их реализация позволит создать около 700 рабочих мест. Инвестпроекты отрасли получают поддержку республиканского Фонда развития промышленности.

"В июле этого года выданы займы по 20 млн рублей ООО "Буйнакская обувная фабрика" и ООО "Дагестанская обувная фабрика". В завершающей стадии готовности находится выдача займов еще четырем производителям обуви на сумму 65,5 млн рублей", - приводятся в сообщении слова Халилова.

По данным Дагестанстата, за первое полугодие 2021 году в регионе произведено 959,3 тыс. пар обуви, что на 33,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За последние пять лет объем производства обуви в Дагестане увеличился в 30 раз.