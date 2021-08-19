Экспорт продукции из Чувашии вырос на треть по итогам первого полугодия 2021 года

ТАСС, 19 августа. Экспорт продукции из Чувашии увеличился на треть, до $137,8 млн, по итогам первого полугодия 2021 года. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе администрации главы Чувашии.

"За шесть месяцев 2021 года предприятия и организации Чувашии отправили продукции на $137,8 млн - это около 7% всего экспорта в ПФО. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт вырос на 28,6%", - отмечается в сообщении.

Предприятия региона экспортируют химическую продукцию (40% в структуре экспорта), электротехнику (33%), продукты питания (14%). "При этом по итогам полугодия на $23 млн увеличились поставки машиностроительной продукции, включая электротехнику, на $6 млн больше отправили сельхозсырья и продовольствия", - цитирует пресс-служба главу Чувашии Олега Николаева.

Поставки осуществляются в 79 стран мира. Больше всего продукции Чувашия экспортирует в Казахстан, Белоруссию, Узбекистан, Китай, Польшу и Литву. На экспорт работают 352 предприятия в регионе, при этом подавляющее большинство из них, более 92%, это малый и средний бизнес.