Хуснуллин: регионам нужна помощь в подготовке заявок на инфраструктурные кредиты

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о необходимости помогать регионам в оформлении заявок на инфраструктурные кредиты со стороны федеральных министерств. Об этом сообщается на сайте кабмина по итогам заседания президиума правительственной комиссии по региональному развитию.

"Сделано все, что требуется для начала оформления и рассмотрения заявок. Обращаю внимание Минстроя, Минэкономразвития, Минфина и Минтранса на необходимость оперативного сопровождения каждого региона при подготовке документов на конкурс, чтобы уложиться в срок до 1 октября", - приводятся слова Хуснуллина на сайте.

Также уточняется, что вице-премьер отметил Белгородскую область как регион, перевыполнивший плановое значение по доле дорожной сети, которая находится в нормативном состоянии. Сегодня этот показатель в регионе равен 81,4% при плане в 79,6%, говорится на сайте кабмина.

В середине июля на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что поддержка инфраструктурных проектов даст дополнительный импульс экономике регионов. По его словам, порядка 500 млрд рублей регионы получат за счет бюджетных кредитов, которые будут выдаваться на срок не менее 15 лет по ставке не выше 3%. Также в течение четырех лет будет привлечено 150 млрд рублей за счет инфраструктурных облигаций.

В ходе оглашения послания Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что регионы получат инфраструктурные кредиты по сниженной ставке сроком на 15 лет. Такой поддержкой смогут воспользоваться субъекты со взвешенной финансовой политикой: чем меньше долгов было у региона, тем больше он сможет получить инфраструктурных кредитов.