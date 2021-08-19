ФАС изменила статус "Газпрома" в делах о ценах на прокат в отношении НЛМК и "Северстали"

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство "Газпрома" об изменении его статуса в делах по признакам установления и удержания монопольно высоких цен на горячекатаный плоский стальной прокат в отношении "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) и "Северстали". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Статус был изменен с лица, располагающего сведениями о рассматриваемых комиссией по делу о нарушении антимонопольного законодательства обстоятельствах, на заинтересованное лицо.

"Согласно позиции "Газпрома", при наличии статуса заинтересованного лица, обстоятельства дела могут быть исследованы в более полном объеме. Так, наличие указанного статуса предоставляет право знакомиться с материалами дела", - пояснили в ведомстве.

ФАС в апреле возбудила три отдельных дела в отношении крупнейших российских производителей горячекатаного плоского стального проката - "Северстали", "Магнитогорского металлургического комбината" и НЛМК по подозрению в необоснованном повышении цен на эту продукцию на внутреннем рынке.

Позднее служба привлекла к рассмотрению дел "Газпром" в качестве нового участника, который располагает сведениями о рассматриваемых обстоятельствах дел.

По данным ФАС, цены производителей на прокат в первом полугодии 2021 года выросли более чем на 50%. При этом цены на сырье росли не такими быстрыми темпами, а спрос так существенно не увеличивался.

Сталелитейщики отмечали, что российские цены на их продукцию формируются исходя из мировых тенденций и рост цен на внутреннем рынке был обусловлен мировой конъюнктурой.

Следующее заседание ФАС по делу в отношении "Северстали" назначено на 7 сентября, ММК - на 8 сентября, НЛМК - на 9 сентября.