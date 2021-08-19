Около 30 инвесторов готовы вложиться в создание индустриального парка в Адыгее

ТАСС, 19 августа. Инфраструктурную подготовку к созданию индустриального парка в Адыгее планируют завершить в 2023 году, после чего начнется его строительство, примерно 30 инвесторов уже выразили желание вложиться в реализацию этого проекта, заявил в ходе прямой линии лава региона Мурат Кумпилов в ходе прямой линии в четверг.

Ранее сообщалось, что власти Адыгеи намерены увеличить площадь создаваемого в Тахтамукайском районе республики индустриального парка в пять раз - с 200 до 1 тыс. га.

"На сегодня 30 уже горячих предложений инвесторов, которые хотят вложиться в Республику Адыгея на территории индустриального парка. У нас план реализации решения инфраструктурных вопросов заканчивается в 2023 году и начнется дальнейшее строительство, резиденты появятся с этого года", - сказал Кумпилов.

Он добавил, что на данный момент уже достигнуты договоренности с "Россети" о финансировании на 4,2 млрд рублей мероприятий по реконструкции сетей на территории индустриального парка, с "Газпром" - на 3 млрд рублей, в районе будущего индустриального парка "Росавтодором" строится транспортная развязка для повышения его логистической доступности.

"Мы рассчитываем на серьезное прорывное развитие, которое нам принесет индустриальный парк. Мы надеемся, что ВРП Республики будет меняться в лучшую сторону: и промышленность и переработка", - резюмировал Кумпилов.

Ранее сообщалось, что преимущество данной промзоны, прежде всего, в непосредственной близости к городу-миллионнику Краснодару, а также к автомобильным и железнодорожным путям, пролегающим по территории Тахтамукайского района, и связывающим несколько российских регионов. Запуск индустриального парка позволит создать для жителей муниципалитета и прилегающих территорий новые рабочие места, и тем самым значительно снизит трудовую миграцию.