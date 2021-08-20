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Мишустин продолжит участие в заседании межправсовета ЕАЭС

В мероприятии также участвуют представители Кубы и Узбекистана

ЧОЛПОН-АТА, 20 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин завершает свой визит в Киргизию. В пятницу он примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе в госрезиденции "Чолпон-Ата" у озера Иссык-Куль.

В мероприятии также участвуют представители Кубы и Узбекистана, имеющих статус наблюдателей в ЕАЭС. Премьер Узбекистана Абдулла Арипов выступит в очном формате, а его кубинский коллега Мануэль Марреро Крус - по видеозаписи.

20 августа главы правительств Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России также встретятся с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. После мероприятий межправсовета Мишустин побеседует с киргизским премьер-министром Улукбеком Мариповым.

Накануне, по прибытии в Киргизию, Мишустин принял участие в заседании межправсовета ЕАЭС в узком составе, оно прошло в закрытом для прессы режиме. В таком же закрытом формате состоялась и последующая его встреча с белорусским премьер-министром Романом Головченко.

Повестка межправсовета

Как сообщалось ранее, участники заседания обсудят функционирование внутреннего рынка, формирование общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, транспортную тематику, перспективы создания института страховой поддержки для взаимной и внешней торговли государств - членов союза. Кроме того, будет уделено внимание глобальной климатической повестке.

Среди других вопросов в повестке - сближение односторонних нетарифных мер, устанавливаемых при вывозе товаров, а также вывозных таможенных пошлин и создание Евразийской региональной организации по аккредитации в области оценки соответствия.

На рассмотрение глав правительств также будут представлены основные направления и этапы реализации скоординированной транспортной политики государств - членов ЕАЭС на 2021-2023 годы.

Ожидается принятие решения о формировании рабочих групп по вопросам цифровой трансформации в союзе, по гармонизации регулирования выбросов парниковых газов и экологических платежей для стимулирования природоохранной деятельности и повышения конкурентоспособности государств - членов ЕАЭС.

По итогам планируется подписание решений Евразийского межправительственного совета, предусматривающих дальнейшее развитие евразийской экономической интеграции.

Теги
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