Индекс деловой активности малого и среднего бизнеса РФ в июле остался в зоне роста

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Индекс деловой активности российских малых и средних предприятий (МСП) в июле 2021 года составил 52,7 пункта, сохранив показатель прошлого месяца. Об этом свидетельствует ежемесячный индекс RSBI, который составляют Промсвязьбанк (ПСБ), бизнес-объединение "Опора России" и агентство Magram Market Research.

Значение индекса выше 50 пунктов означает рост деловой активности, ниже 50 - снижение. В январе 2021 года деловая активность находилась в зоне снижения и составляла 49,3 пункта, в феврале выросла до 51,6 пункта, в марте - до 52,2 пункта, в апреле - до 52,6 пункта, а в мае - до рекордных 54,6 пункта.

"Согласно Индексу RSBI, который в июле сохранил свои позиции по отношению к прошлому месяцу и составил 52,7 пункта, деловая активность малого и среднего бизнеса демонстрирует тенденцию к закреплению в зоне роста, достигнутой в феврале текущего года", - говорится в материалах исследования, которые имеются в распоряжении ТАСС.

Компоненты кредитов и инвестиций остались на высоких значениях в зоне роста, компонента продаж после снижения в июне снова выросла, однако все еще находится в зоне спада, а компонента кадров, хоть и занимает позиции в зоне роста, тем не менее снижается второй месяц подряд, уточняется в материалах.

"Результаты опросов малого и среднего бизнеса, проведенные в рамках индекса RSBI в июле, говорят о том, что по мере постепенного снятия противоэпидемиологических ограничений и возвращения населения к привычному образу жизни продолжается восстановление деятельности предпринимателей. Бизнес смог адаптироваться к новым реалиям, в том числе за счет развития удаленных продаж: опрос показал, что сейчас у каждого третьего бизнесмена выручка формируется за счет такого формата работы", - приводятся в исследовании слова вице-президента - директора дирекции продуктов и технологий среднего и малого бизнеса ПСБ Кирилла Тихонова.

Президент "Опоры России" Александр Калинин в свою очередь считает, что в ближайшие месяцы спрос у малого бизнеса на кредиты вырастет. "Это обусловлено существенным ростом цен на промышленные товары: металлы, стройматериалы, древесина, оборудование, удобрения и т. д. Из-за подорожания сырья и материалов малый и средний бизнес испытывают острую необходимость в оборотных средствах", - приводятся его слова в исследовании.