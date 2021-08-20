Опрос: отпуск на море могут себе позволить чуть более трети российских семей

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Более трети российских семей могут себе позволить поехать на море в пределах страны, еще 22% имеют возможность провести отпуск на заграничном курорте. Такие данные следуют из имеющегося в распоряжении ТАСС опроса, проведенного НПФ "Открытие" (входит в группу банка "Открытие").

Согласно результатам опроса, 38% семей могут себе позволить провести отпуск на море в России. Еще 22% имеют финансовые возможности отдохнуть на морском берегу за пределами страны.

При этом 44% респондентов отметили, что сложившаяся эпидемиологическая ситуация никак не повлияла на их летние планы. Вместе с тем каждый третий из числа опрошенных изначально не планировал выезжать никуда, кроме дачи, в связи с эпидемической обстановкой. Однако лишь 7% респондентов смогли провести все лето с ребенком, так как позволяла удаленная работа.

Как показал опрос, в 63% семей работают оба родителя, а в 36% семей - только один, что дает этой категории родителей возможность самостоятельно организовывать детский летний досуг, уточнили в НПФ "Открытие". Кроме этого, у 45% опрошенных есть родственники, с которыми также можно оставить детей. Также около трети респондентов заявили, что могут позволить отдых детей в школьном городском или загородном лагере. Еще 11% респондентов боятся отправлять детей в лагерь.

Как показал опрос, только 17% опрошенных имеют возможность работать удаленно, при этом большинство из них (76%) проживают в Московском регионе. У 68% респондентов продолжительность отпуска, в соответствии с законодательством, составляет 28 дней. У 10% респондентов вообще нет оплачиваемого отпуска, половина этих людей работает удаленно.

Опрос проводился в июле 2021 года среди женщин - клиентов НПФ "Открытие" в возрасте 30-50 лет, имеющих детей школьного возраста. Среди опрошенных респондентов 75% имеют одного ребенка, 22% - двоих детей школьного возраста.