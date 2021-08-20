"Хабаровские авиалинии" в 2022 году увеличат частоту рейсов в отдаленные районы края

ХАБАРОВСК, 20 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Хабаровские авиалинии", выполняющая перелеты по Хабаровскому краю, со следующего года увеличит частоту рейсов в отдаленные поселения. Об этом сообщается на сайте регионального правительства по итогам заседания рабочей группы Народного совета при губернаторе края, на котором обсуждалось развитие системы транспортного сообщения в регионе.

"Ежегодно количество маршрутов увеличивается, парк воздушных судов пополняется. Так, по итогам семи месяцев 2021 года мы выполнили 656 рейсов, перевезли 23 тысячи пассажиров, 150 тонн почты и груза, 390 тонн багажа. По поручению главы региона выделены субсидии из краевого бюджета для осуществления перелетов в отдаленные районы края, есть планы увеличить их частоту в следующем году. Эти мероприятия уже заложены в программу развития региона, составленную с учетом предложений граждан", - приводятся в сообщении слова генерального директора "Хабаровских авиалиний" Алексея Фраймовича.

В этом году количество полетов в отдаленные Охотск, Аян, Чумикан, Херпучи и Чегдомын возросло более чем на 100 рейсов по сравнению с первоначальным планом перевозок. Как сообщали ранее ТАСС в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства края, расширяются и межрегиональные перевозки. Так, накануне авиакомпания "Аврора", на базе которой создана Дальневосточная авиакомпания, запустила рейсы из Комсомольска-на-Амуре в Южно-Сахалинск и Благовещенск. Вскоре планируется запуск рейса из Комсомольска-на-Амуре в Красноярск. Рейс в Благовещенск не выполнялся более десяти лет, уточнили агентству в аэропорту города, перелет до Красноярска много лет назад недолго выполняли "Саратовские авиалинии".

Участники Народного совета высоко оценили социальную значимость мероприятий для улучшения транспортного сообщения в регионе. На заседании также обсуждались проекты в сфере пригородных железнодорожных перевозок. По информации профильного ведомства, в этом направлении приоритетно обновление подвижного состава для безопасности и комфорта пассажиров, а также увеличение субсидий для сдерживания тарифов. Эти мероприятия позволят сохранить доступные цены на билеты, увеличить пассажиропоток.

"Сегодня власти края активно работают над тем, чтобы обновить парк поездов, как на пригородном сообщении, так и на дальнем следовании. Важность запуска [в июле] нового электропоезда в Хабаровске, который был приобретен по поручению врио губернатора края Михаила Дегтярева, трудно переоценить. С момента ввода в эксплуатацию состав перевез более 16 тысяч пассажиров", - приводят в сообщении слова начальника управления организации перевозок Минтранса края Владимира Березовского. В планах также запустить фирменный пассажирский поезд "Ласточка" по маршруту Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре после электрификации железнодорожного пути.