Первый рейс единой дальневосточной авиакомпании "Аврора" вылетел с Камчатки в Магадан

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 августа. /ТАСС/. Первый рейс единой дальневосточной авиакомпании "Аврора" по маршруту следования Петропавловск-Камчатский - Магадан вылетел из столицы Камчатки в 10:51 (01:51 мск), следует из данных на онлайн табло главной воздушной гавани полуострова.

Ранее в правительстве Камчатского края ТАСС сообщали, что перелеты будут выполняться на Як-40 два раза в неделю по вторникам и пятницам. Вылеты из аэропорта Елизово запланированы на 09:40. Обратный рейс из Магадана - в этот же день в 12:05. Цена билета - от 4 300 рублей в одну сторону. До создания единой дальневосточной авиакомпании "Аврора" стоимость такого маршрута доходила до 20 тыс. рублей в одну сторону, а время в пути было на несколько часов больше.

Глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков в конце июля сообщал, что многие социально значимые маршруты в рамках единой дальневосточной авиакомпании либо являются абсолютно новыми, либо полеты по ним не осуществлялись со времен СССР. Чтобы построить в ДФО региональную сеть воздушных перевозок, объединенная авиакомпания "Аврора" в течение пяти лет пополнит парк 45 отечественными самолетами. Первый "Сухой Суперджет" должен поступить уже в этом году, также уже подписано соглашение о поставке восьми легких воздушных судов L-410 для местных линий.

По словам вице-премьера правительства РФ - полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, единая дальневосточная авиакомпания даст новое развитие авиационной маршрутной сети, повысит транспортную доступность регионов российского Дальнего Востока, поможет улучшить качество и уровень сервиса пассажирских авиаперевозок.